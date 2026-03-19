Ветеран «Спартака» поддержал решение клуба изгнать словацкого легионера

Накануне «Спартак» объявил о расставании с форвардом из-за нарушения им контрактных обязательств. Выяснилось, что 10 марта Ружичка отказался выходить на матч с «Ак Барсом» и самовольно уехал из Казани в Москву. Позже хоккеист попросил прощения у руководства, но оно уже приняло жесткое решение.

«Надо жестче подходить к иностранцам, чтобы не приезжали в Россию исключительно ради денег. Как можно было отказаться выйти на игру? Как могло такое в голову прийти — бросить команду, своих товарищей прямо перед игрой в Казани? Поддерживаю команду, тренеров и руководство: после такого поступка игрока нельзя было прощать», — сказал Пачкалин.

Адам Ружичка в сезоне-2024/25 стал лучшим снайпером команды на его счету было 45 (26+19) очков. В нынешнем чемпионате форвард набрал 40 (16+24) очков, но сыграл лишь 51 матч из-за отъезда в сборную Словакии на Олимпийские игры.

Ружичка играл в первом звене красно-белых и был важным игроком при розыгрыше большинства. В тренерском штабе «Спартака» заявили, что найдут, кем заменить легионера в матчах плей-офф.