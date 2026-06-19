Романтика под открытым небом: пару арестовали за секс в общественном месте в Кемерове

В социальных сетях Кемерова появилась информация о паре, занимавшейся сексом в общественном месте. Информация подтвердилась — нарушителей установили и привлекли к ответственности, сообщил VSE42.RU .

С наступлением теплого сезона жители областного центра периодически жалуются на пары, занимающиеся сексом на виду у прохожих. Недавно такой случай зафиксировали в Кемерове. Сотрудники правоохранительных органов установили, что нарушители — 29-летний мужчина и его 28-летняя спутница.

«В ходе мониторинга СМИ в сети Интернет сотрудники полиции выявили видеозапись, на которой запечатлено, как мужчина и женщина совершают на улице действия интимного характера», – сообщили в ГУ МВД по Кузбассу.

С нарушителями провели профилактическую беседу, составили протоколы о мелком хулиганстве и направили материалы в суд. Суд назначил женщине административный арест сроком на одни сутки, мужчине — на двое суток. Кроме того, горожанам разъяснили последствия подобных поступков, включая уголовную ответственность, если действия совершены в присутствии несовершеннолетних.

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