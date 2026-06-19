В Мытищах прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара в общежитии

Мытищинская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств пожара в здании общежития на Липкинском шоссе, которое произошло в пятницу, 19 июня. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, сообщение о возгорании в двух комнатах на втором этаже шестиэтажного здания поступило примерно в 05:35. Жильцов эвакуировали, возгорание удалось ликвидировать. Четыре пострадавших получили медицинскую помощь.

Городская прокуратура взяла на контроль причины возгорания, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту. Причиной пожара могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования при зарядке аккумуляторных батарей электровелосипеда.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.