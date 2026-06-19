Ночной кошмар: жители Волгограда в соцсетях рассказали, что им мешало спать в ночь на 19 июня

Жители Красноармейского района Волгограда в ночь на 19 июня столкнулись с сильным неприятным запахом, который, по их данным, не давал им уснуть. По словам горожан, он напоминал сероводород, сообщается в соцсетях. Вонь ощущалась в разных частях района — на бульваре Энгельса, в Верхней Сарепте, на улице Панферова, в районе «Юбилейного» и других местах, сообщили novostivolgograda.

По информации издания, источник загрязнения пока не установлен. Жители предполагают, что запах мог идти с промышленных отстойников или с территории бывшего химического завода. Проблема с качеством воздуха в этом районе возникает не в первый раз, особенно в ночное время. Экологи выезжают на замеры, но спустя некоторое время ситуация повторяется.

По данным издания, причина может носить системный характер. Предполагается, что на состояние воздуха влияют предприятия, расположенные рядом с жилой застройкой. Их производственные процессы, возможно, активизирующиеся по ночам, могут быть основным источником выбросов. Однако для установления точного источника необходим не только оперативный замер, но и долгосрочный мониторинг всех потенциально опасных объектов. Предложенные меры позволят выявить истинную причину повторяющихся инцидентов.

Ранее сообщалось, что мониторинг состояния воздуха в Котельниках, Реутове, Люберцах и Балашихе осуществлялся на протяжении суток.