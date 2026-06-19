Макаров расторг контракт с «Кайсериспором» после трехмесячной задержки зарплаты
Полузащитник Макаров расторг контракт с «Кайсериспором» из-за долгов по зарплате
Фото: [ФК «Кайсериспор»]
Бывший полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров расторг контракт с турецким «Кайсериспором», покинувшим высший дивизион. Клуб в течение трех месяцев не выплачивал игроку зарплату.
Турецкий клуб никак не отреагировал на официальную претензию футболиста.
«В Палату по разрешению споров Футбольного Трибунала ФИФА будет направлена жалоба в отношении клуба, в которой, помимо погашения задолженностей, футболист требует применить к клубу спортивные санкции в виде штрафа и запрета на регистрацию новых футболистов на два ближайших трансферных периода», — говорится в сообщении футбольной правовой компании «Алетейя».
Макаров перешел в «Кайсериспор» в зимнее трансферное окно. В турецкой Суперлиге футболист сыграл 13 матчей, не отметившись результативными действиями.
Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы Макарова, сообщил, что общается с российскими клубами по поводу трудоустройства своего клиента.
Ранее стало известно, что «Локомотив» согласовывает условия личного контракта с полузащитником «Ростова» Алексеем Мироновым.