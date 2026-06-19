Макаров расторг контракт с «Кайсериспором» после трехмесячной задержки зарплаты

«В Палату по разрешению споров Футбольного Трибунала ФИФА будет направлена жалоба в отношении клуба, в которой, помимо погашения задолженностей, футболист требует применить к клубу спортивные санкции в виде штрафа и запрета на регистрацию новых футболистов на два ближайших трансферных периода», — говорится в сообщении футбольной правовой компании «Алетейя».