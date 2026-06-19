Ткань превратится в рассадник грибка, если вытираться ей дольше этого срока: названо точное число использований

Банное полотенце необязательно отправлять в стиральную машину после каждого душа. Но пользоваться им недели напролет тоже не стоит: влажная ткань быстро становится удобной средой для бактерий и плесени, пишет Southern Living со ссылкой на специалистов по уборке и стирке.

Основатель компании Common Good Саша Данн советует стирать банные полотенца после трех-четырех использований, если между ними ткань успевает полностью высохнуть. Если полотенце остается влажным или начинает пахнуть затхлостью, его нужно заменить раньше.

Эксперт по удалению пятен Венди Саладига допускает до пяти-восьми использований, но только при правильной сушке. Полотенце, брошенное на пол, покрытое шерстью животных или постоянно остающееся сырым, может потребовать стирки уже после одного раза.

После тренировки, сильного потоотделения, а также при чувствительной коже и аллергии стирать полотенце лучше чаще, добавила основатель клининговой службы Решель Баланзат.

Особенно быстро загрязняются полотенца для рук. В общей ванной их рекомендуют менять каждые один-два дня, поскольку ими пользуются часто и на ткань попадают микробы с рук и поверхностей.

Главный ориентир — запах. Если полотенце пахнет сыростью даже после одного-двух использований, это уже не просто влага. Эксперты советуют постирать его при температуре, разрешенной на ярлыке. Белый уксус иногда применяют для удаления запаха и налета, но его не следует смешивать с хлорсодержащими средствами.