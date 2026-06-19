Подмосковный голосовой помощник в сфере ветеринарии помог обработать более 40 тыс. звонков

Голосовой помощник в сфере ветеринарии Вита обработал более 40 тыс. звонков от жителей Подмосковья, более половины из них Вита закрыла самостоятельно, без помощи операторов. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве уточнили, что помощник может в круглосуточном режиме подсказать адрес, телефон и график работы ветклиники, переключать на ближайшую станцию, рассказать о контроле безнадзорных собак и помочь оставить обращение для борьбы с борщевиком Сосновского. Чаще всего к нему обращались по вопросам безнадзорных собак (более 6,8 тыс. звонков), записи к ветеринару (более 3,9 тыс. звонков) и поиска ветеринарной станции (свыше 3 тыс. звонков).

Напомним, что обратиться к Вите можно по телефону: 8-800-550-65-22; 8-495-668-01-25. Подробности об ИИ-практиках Московской области размещены на портале «Цифровой регион». Их реализуют в рамках национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.