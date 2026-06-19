Тревожные кадры в соцсетях из Кемерова: у драмтеатра собрались экстренные службы

Вечером четверга, 18 июня, в соцсетях Кемерова появились тревожные сообщения и фотографии, сделанные у здания драмтеатра, сообщил VSE42.RU .

По данным издания, на снимках, опубликованных около 21:30, видно, что к театру стянулись несколько пожарных расчетов, полицейские экипажи и карета скорой помощи. Жители в комментариях активно обсуждали возможную причину происшествия, предполагая пожар.

«Наверняка контент читают и те, кто видел, что произошло в действительности, но хранят молчание», — написала подписчица.

Корреспонденту VSE42.RU в региональном управлении МЧС Кузбасса подтвердили данные, распространенные местными жителям в соцсетях. Пожар, по информации сотрудников ведомства, является неучетным. Подробности произошедшего и причины стягивания экстренных служб к драмтеатру не уточняются. Информация о возможных пострадавших и масштабах инцидента пока отсутствует.

Ранее сообщалось, что в Мытищах прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара в общежитии.