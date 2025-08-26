Ветеран СВО из Серпухова триумфально выступил на всероссийском турнире по пауэрлифтингу

Игорь Старовойт, руководитель Серпуховского отделения организации ветеранов СВО и обладатель ордена Мужества, одержал победу на престижном всероссийском турнире по пауэрлифтингу под названием «Жара».

В состязаниях приняли участие сильнейшие тяжелоатлеты России, которые демонстрировали свои навыки в широком спектре дисциплин: пауэрлифтинг, силовое двоеборье, классические приседания, жим штанги лежа, становая тяга, подъем на бицепс, армлифтинг, стритлифтинг и другие.

В Долгопрудном Игорь Старовойт, выступая в категории до 90 килограммов, побил собственный рекорд, подняв вес 172,5 килограмма. Благодаря этому выдающемуся результату, серпухович занял первое место как в своей весовой группе, так и в общем зачете.

Во время выполнения боевого задания в зоне проведения СВО, Игорь Старовойт получил серьезное ранение. Однако, проявив невероятную силу воли, он не отчаялся и нашел в пауэрлифтинге возможность для восстановления и новых достижений.

Помимо спортивных успехов, Игорь Старовойт, занимающий должность заместителя директора Федерального центра подготовки спортивного резерва, активно способствует развитию адаптивного и прогрессивного спорта в стране.