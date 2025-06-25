Ветеран СВО, покоривший фронт и сцену, представит Шатуру на фестивале «Маги в парках»

В 2022 году Александр Фролов, известный фокусник, неожиданно для многих вместе с другими отважными земляками отправился добровольцем на СВО. Его решение стало неожиданным для близких и знакомых. Молодой человек тогда был уже успешным и востребованным фокусником, известным не только в Рошале и Шатуре.

Два месяца Александр проходил интенсивную подготовку в учебном центре вместе с другими мобилизованными и на своей странице в социальной сети объявил о временном завершении своей карьеры иллюзиониста. Однако его талантливая и творческая натура не могла ужиться в военной форме.

«Я пользовался авторитетом среди ребят, всегда старался помочь и разрядить обстановку. Фокусы были отличным способом отвлечься и расслабиться, и им это очень нравилось. Так я и получил позывной Гудини», — вспоминает Александр Фролов.

По результатам распределения рядовой Фролов оказался в составе 1-го батальона 4-й роты 352-го мотострелкового полка. Начался период территориальной обороны, и 2 марта 2023 года рота получила приказ выдвинуться за ленточку — в направлении позиций у села Лиман Первый. К сожалению, несколько машин с личным составом, оружием и боеприпасами попали под массированный артиллерийский обстрел противника, который продолжался целых 12 часов. В перерывах между обстрелами часть бойцов смогла выбраться из окопов и укрыться в блиндажах.

Александр Фролов пришел в себя в блиндаже, страдая от серьезной контузии. Это была его единственная поездка в зону боевых действий. Последующее длительное лечение потребовало от него восстановления даже элементарных навыков речи. Несмотря на стремление вернуться к своим боевым товарищам, врачебная комиссия приняла решение о комиссовании, и Александр вернулся домой — в Шатуру. Здесь его встретили любящая мама, верные друзья и близкие. Здесь же он нашел свою любовь, женился и создал крепкую семью.

С момента открытия отделения Ассоциации ветеранов СВО в Шатуре Александр Фролов одним из первых стал ее членом. Для Александра это место — символ настоящего боевого братства, где ветераны общаются, оказывают друг другу поддержку и получают необходимую психологическую помощь.

Сегодня Александр вернулся к своему любимому делу — искусству иллюзии. Он с удовольствием выступает на детских праздниках, радуя не только юных зрителей, но и взрослых, поражая их своим мастерством. Его заразительная улыбка и невероятные фокусы никого не оставляют равнодушными. Он стал настоящей гордостью жителей Шатуры.

Вскоре в Подмосковье впервые состоится фестиваль иллюзионного искусства «Маги в парках», и Александр Фролов планирует представить на нем Шатуру, свой родной город и регион, демонстрируя красоту и талант шатурских артистов всему Подмосковью.