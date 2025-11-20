Ветераны СВО из Ленинского округа стали лидерами межрегионального фестиваля

Ветераны специальной военной операции из Ленинского городского округа установили впечатляющий рекорд на межрегиональном этапе спортивного фестиваля «Кубок Мужества», завоевав семь медалей из семнадцати, полученных сборной Московской области.

Результат стал решающим для общей победы региона в турнире, где участвовали команды из девяти субъектов России. Соревнования проходили по пяти адаптированным дисциплинам — метание спортивного ножа, пауэрлифтинг, настольный теннис, адаптивный бокс и гиревой спорт, что позволило участникам продемонстрировать разные границы физической подготовки.

Личные достижения спортсменов впечатляют разнообразием дисциплин. Андрей Фомин продемонстрировал исключительную точность в метании ножей, завоевав золотую медаль. Руслан Абушаев показал универсальность, взяв золото в настольном теннисе и бронзу в метании ножей. Особо отличился Григорий Тюпко, став сильнейшим в жиме штанги и добавив к этому серебро в адаптивном боксе. Иван Редлер замкнул медальный зачет с серебром в жиме лежа и бронзой в гиревом спорте.

«От лица всех жителей Ленинского округа я поздравляю наших героев с триумфальным выступлением. Ваши победы на спортивной арене — это продолжение вашего мужества и стойкости. Вы подаете блестящий пример силы воли и целеустремленности для всей молодежи округа. Не останавливайтесь на достигнутом. Мы вами гордимся», — прокомментировал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Успех команды из Ленинского округа подтверждает эффективность программ реабилитации и социальной адаптации ветеранов через спорт, показывая, что боевой дух и выучка находят достойное применение в мирных состязаниях.