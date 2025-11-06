«Видит философию»: известный российский художник готов заплатить полмиллиона за картину дочери Успенской
[Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Известный российский художник Никас Сафронов выразил готовность купить картину дочери певицы Любови Успенской — Татьяны Плаксиной, передает Общественная служба новостей.
Стоимость одной работы оценивается в 500 тыс. руб. По словам Сафронова, он не считает произведения Плаксиной шедеврами, однако отмечает наличие в них глубокой философии и личных переживаний автора.
«Она имеет право устанавливать ту цену, которую хочет, поэтому все придирки к тому, что стоимость высокая — это лишь придирки», — добавил Сафронов.
Художник подчеркнул, что не видит ничего предосудительного в желании артистов продвигать свои творческие проекты.
