Разбитая память: вандалы в Прокопьевске повредили портреты легендарных космонавтов

Жители Прокопьевска в соцсетях рассказали, что вандалы испортили портреты Юрия Гагарина и Бориса Волынова, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В декабре 2024 года художник Дамир Хуссамов нарисовал портреты космонавтов Юрия Гагарина и Бориса Волынова на остановочном павильоне «Площадь Победы». Автор традиционно поставил на своей работе узнаваемую подпись. Особенность каждого портрета — черно-белые тона и улыбка на лице космонавта.

По информации издания, художник выбрал для рисунка образ Бориса Волынова, чтобы выразить благодарность известному жителю Прокопьевска. Дамир Хуссамов решил проявить уважение и внимание к выдающемуся горожанину. Арт-объект стал частью городского проекта, который придает Прокопьевску уникальность.

По информации очевидцев, вандалы разломили портреты. Один арт-объект упал на землю и разбился. Второй пострадал частично: сорвана половина рисунка. Сотрудники коммунальных служб оперативно выполнили замену поврежденного стеклопакета, сообщил MK.RU. По информации СМИ, художник заявил о готовности восстановить портреты или создать новые.

