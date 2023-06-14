VII кинофестиваль «Горький Fest» в Нижнем Новгороде будет посвящен творчеству Леонида Гайдая

Основной темой VII кинофестиваля «Горький Fest», который состоится в июле в Нижнем Новгороде, будет творчество известного советского кинорежиссера Леонида Гайдая. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

В частности, гостям мероприятия покажут фильмы великого мастера, которые мало известны широкой публике.

По словам организаторов фестиваля, хорошим предзнаменованием является цифра «семь» в порядковом номере мероприятия, поскольку семь считается мистической цифрой.

Отмечается, что мероприятие откроется в Нижегородском театре драмы, а позже зрители могут бесплатно посетить его более чем на 40 площадках.

Планируется, что участниками фестиваля станут известные актеры – Михаил Пореченков, Константин Хабенский, Андрей Мерзликин.