Виктор Сеничев скончался рядом со спортшколой после физических занятий

Президент Федерации спортивной акробатики Москвы Виктор Сеничев скончался рядом со спортивной школой сразу после тренировки, сообщил «mk.ru»

Причина смерти – сердечный приступ.

Вчера вечером 58-летний тренер покинул здание спортивной школы олимпийского резерва на Донбасской улице и направился к парковке.

Он упал без сознания, не успев принять лекарство. Через час сотрудники школы, где должно было пройти следующее занятие по акробатике, начали звонить ему и его коллегам.

Знакомая Сеничева, выйдя из здания школы, решила проверить, есть ли его машина на парковке.

Автомобиль находился на месте, мотор был заглушен. Женщина заглянула в окно и увидела, что тренер уже не дышит.

Ранее сообщалось, что бывшего футболиста сборной России приговорили к 9,5 года лишения свободы из-за наркотиков.