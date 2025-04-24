Виктория Дайнеко рассказала о травме руки перед свадьбой

Неприятный инцидент произошел с Викторией Дайнеко в преддверии ее бракосочетания. Во время подготовки к торжеству, а именно на примерке свадебного наряда, 37-летняя исполнительница столкнулась с неожиданной проблемой. В процессе создания прически для важного дня Виктория получила серьезный ожог.

Напомним, что в марте месяце победительница «Фабрики звезд-5» получила предложение руки и сердца от Беркели Овезова. Трогательный момент произошел прямо на футбольном матче «Локомотив» — «Динамо», где мужчина предложил певице стать его женой и она ответила согласием. Сейчас пара активно готовится к предстоящей церемонии.

Накануне важного события Виктория находилась на заключительной примерке свадебного платья и отрабатывала свой идеальный образ. Во время репетиции прически, которую она планировала повторить в день свадьбы, произошел досадный случай — звезда эстрады получила травму руки.

Певица не унывает и старается относиться к случившемуся с юмором, отмечая, что известная поговорка «до свадьбы заживет» в ее случае уже не актуальна.

Для участницы телешоу «Маска» предстоящая свадьба станет вторым браком. В апреле 2015 года Виктория вышла замуж за барабанщика Дмитрия Клеймана. Во время свадебного торжества певица находилась в интересном положении, а в октябре у пары родилась дочь.

Ранее Виктория Дайнеко рассказала о реакции дочери на новость о скорой свадьбе мамы.