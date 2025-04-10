Виктория Дайнеко рассказала о реакции дочери на новость о скорой свадьбе мамы

Певица Виктория Дайнеко собралась в скором времени выйти замуж, и ее 9-летняя дочь очень обрадовалась такому известию. Об этом сообщил портал The Voice Mag, который привел слова артистки.

Женихом Дайнеко стал Беркели Овезов. Он сделал ей внезапное предложение пожениться. По словам певицы, ее 9-летняя дочь Лиза очень обрадовалась этому.

«Она засмущалась, но была очень рада. Она ведь верит в принцесс, в это все волшебное», — указала артистка.

Виктория добавила, что свадьба пройдет скромно, она состоится в закрытом формате, поскольку и она сама, и ее избранник были в браке до этого. Дайнеко уже выбрала свадебное платье и даже присмотрела запасной вариант на всякий случай. После свадьбы пара отправится в путешествие по России.

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