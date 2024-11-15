Виктория Лопырева похвасталась кольцом по цене квартиры в Москве

Это кольцо с большим бриллиантом. Модель носит его на безымянном пальце, на который обычно надевают кольцо после помолвки.

Модель Виктория Лопырева продемонстрировала своим подписчикам шикарный подарок от своего возлюбленного.

Как сообщает журнал «7 дней», такое ювелирное украшение стоит очень. По стоимости оно сопоставимо с квартирой в Москве.

Кто сделал модели такой подарок, остается загадкой.

Лопырева давно не дает комментариев по поводу своей личной жизни.

Но ее подписчики выяснили, что сердце Виктории не свободно. И, как считают они, с новым возлюбленным ее связывают серьезные отношения.

Ранее сообщалось о том, что Ивлеева отреагировала на призыв Киркорова извиниться за «голую вечеринку».