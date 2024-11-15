Виктория Лопырева похвасталась кольцом по цене квартиры в Москве

Культура и спорт

Фото: [pxhere.com]

Модель Виктория Лопырева продемонстрировала своим подписчикам шикарный подарок от своего возлюбленного.

Это кольцо с большим бриллиантом. Модель носит его на безымянном пальце, на который обычно надевают кольцо после помолвки.

Как сообщает журнал «7 дней», такое ювелирное украшение стоит очень. По стоимости оно сопоставимо с квартирой в Москве.

Кто сделал модели такой подарок, остается загадкой.

Лопырева давно не дает комментариев по поводу своей личной жизни.

Но ее подписчики выяснили, что сердце Виктории не свободно. И, как считают они, с новым возлюбленным ее связывают серьезные отношения.

Ранее сообщалось о том, что Ивлеева отреагировала на призыв Киркорова извиниться за «голую вечеринку».