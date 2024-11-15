Виктория Лопырева похвасталась кольцом по цене квартиры в Москве
Фото: [pxhere.com]
Модель Виктория Лопырева продемонстрировала своим подписчикам шикарный подарок от своего возлюбленного.
Это кольцо с большим бриллиантом. Модель носит его на безымянном пальце, на который обычно надевают кольцо после помолвки.
Как сообщает журнал «7 дней», такое ювелирное украшение стоит очень. По стоимости оно сопоставимо с квартирой в Москве.
Кто сделал модели такой подарок, остается загадкой.
Лопырева давно не дает комментариев по поводу своей личной жизни.
Но ее подписчики выяснили, что сердце Виктории не свободно. И, как считают они, с новым возлюбленным ее связывают серьезные отношения.
Ранее сообщалось о том, что Ивлеева отреагировала на призыв Киркорова извиниться за «голую вечеринку».