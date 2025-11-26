Виктория Метеля стала приманкой для перехода биатлониста Серохвостова в команду Югры

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Евгений Редькин рассказал «Матч ТВ» об обстоятельствах перехода Даниила Серохвостова в команду ХМАО-Югры.

Член сборной России Серохвостов в минувшем сезоне выступал за Новосибирскую область, а по его окончании принял решение выступать за другой регион.

«У нас есть приманка, на которую он клюнул, — это Виктория Метеля, они дружат не первый год. Он частенько здесь бывал, между сборами проходили тренировки», – сказал Редькин.

Также он отметил, что правительство региона смогло предоставить спортсмену лучшие условия для тренировок.

22 ноября на Кубке Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске прошли масс-старты у мужчин и женщин. Даниил Серохвостов и Виктория Метеля стали победителями соревнований.

