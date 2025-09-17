Вингер «Динамо» Макаров раскрыл секрет улучшения своей игры в этом сезоне

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров на данный момент является лучшим бомбардиром команды, забив три мяча в РПЛ. При этом в прошлом сезоне футболист почти не играл в чемпионате. В интервью «Известиям» Макаров рассказал , за счет чего ему удалось прибавить.

По словам футболиста, перемены в его игре произошли благодаря доверию тренерского штаба во главе с Валерием Карпиным. Макаров отметил, что в минувшем сезоне он отличался результативными действиями в Кубке России (2+5), но в чемпионате играл редко (всего 76 минут в 11 матчах, один забитый мяч).

«Но сейчас ситуация меняется: в команде здоровая конкуренция, и каждый борется за место в составе. Спасибо Валерию Георгиевичу и его штабу, что есть такая возможность доказывать свой уровень и попадать в основу», — сказал Макаров.

«Динамо» неудачно начало сезон в РПЛ, набрав лишь 9 очков в восьми матчах. В предыдущем туре бело-голубые сыграли вничью со «Спартаком» (2:2).