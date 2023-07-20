Вице-премьер РФ Чернышенко дал комментарий относительно скандала вокруг легкоатлетки Исинбаевой

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рекомендовал прекратить нездоровый ажиотаж, хайп вокруг олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой и разобраться в ситуации. По его словам, это великая спортсменка, и следует просто выяснить ее отношение к Вооруженным Силам РФ. Об этом сообщает Life.ru .

Чернышенко отметил, что если Исинбаева является офицером армии, то непонятно, как она может быть гражданином мира.

Ранее сообщалось, что Елена Исинбаева на данный момент проживает в Испании. Она заявила, что никогда не являлась военнослужащей и не была депутатом нижней палаты парламента.