Вице-премьер РФ Чернышенко дал комментарий относительно скандала вокруг легкоатлетки Исинбаевой
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рекомендовал прекратить нездоровый ажиотаж, хайп вокруг олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой и разобраться в ситуации. По его словам, это великая спортсменка, и следует просто выяснить ее отношение к Вооруженным Силам РФ. Об этом сообщает Life.ru.
Чернышенко отметил, что если Исинбаева является офицером армии, то непонятно, как она может быть гражданином мира.
Ранее сообщалось, что Елена Исинбаева на данный момент проживает в Испании. Она заявила, что никогда не являлась военнослужащей и не была депутатом нижней палаты парламента.