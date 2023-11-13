Вице-президент АТОР Ромашкин перечислил самые популярные «зимние» места для туризма в России
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В зимний сезон жители нашей страны отправляются отдыхать не только в жаркие страны, но и отдыхают на отечественных курортах. Вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергей Ромашкин обозначил самые популярные зимние направления среди россиян. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, лидером по турпотоку зимой является Краснодарский край. Среди туристов 50% едут на Красную поляну, остальные 50% - на побережье.
Эксперт добавил, что также в топ-3 вошли Санкт-Петербург и Москва. Кроме того, популярно и Подмосковье, поскольку в область нередко ездят сами жители столицы из-за близости к дому.
По его мнению, пятерку топ-направлений на новогодние каникулы закрывает Великий Устюг, где расположена резиденция Деда Мороза.