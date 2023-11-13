Вице-президент АТОР Ромашкин перечислил самые популярные «зимние» места для туризма в России

В зимний сезон жители нашей страны отправляются отдыхать не только в жаркие страны, но и отдыхают на отечественных курортах. Вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергей Ромашкин обозначил самые популярные зимние направления среди россиян. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, лидером по турпотоку зимой является Краснодарский край. Среди туристов 50% едут на Красную поляну, остальные 50% - на побережье.

Эксперт добавил, что также в топ-3 вошли Санкт-Петербург и Москва. Кроме того, популярно и Подмосковье, поскольку в область нередко ездят сами жители столицы из-за близости к дому.

По его мнению, пятерку топ-направлений на новогодние каникулы закрывает Великий Устюг, где расположена резиденция Деда Мороза.