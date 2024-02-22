Вице-президент Союза туриндустрии Барзыкин перечислил востребованные направления для отдыха в зимне-весенний сезон

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, в переходный зимне-весенний сезон жители нашей страны чаще отправляются в туристические поездки как по внутренним, так и по внешним направлениям, так как на данный период выпадают февральские и мартовские праздники, а также весенние школьные каникулы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что среди наиболее востребованных пунктов назначения - Москва, Санкт-Петербург, пригородные базы отдыха и Черноморское побережье.

По мнению эксперта, тенденция такова, что жители столичного региона едут на северную столицу, Санкт-Петербург едет в Москву. Также популярны туры по Золотому кольцу, Карелия, Казань.

Он отметил, что на ближайшие праздники также жители России едут и за границу, выбирая Абхазию, Белоруссию, Турцию и ОАЭ.