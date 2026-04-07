Вяльбе назвала завершившийся сезон классным для российских лыж

«Мне кажется, что в целом для нас это очень хороший сезон. Мы не сорвали ни одну гонку, по погодным причинам мы ничего никуда не переносили. Классный сезон, мы открыли для себя Южно-Сахалинск, новое место на лыжной карте нашей страны», — сказала Вяльбе.

На Сахалине в феврале-марте прошел чемпионат России по лыжным гонкам.

Также Елена Вяльбе отметила прогресс лыжников Сергея Ардашева и Алины Пеклецовой.

В минувшем сезоне Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) впервые с февраля 2022 года допустила российских спортсменов к участию в международных стартах в нейтральном статусе. Савелий Коростелев и Дарья Непряева принимали участие в этапах Кубка мира и выступили на Олимпиаде в Италии.

На чемпионате России в Южно-Сахалинске победителям дарили крабов. Вяльбе рассказала, что эта идея принадлежала трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову.