Вяльбе рассказала, кто придумал дарить крабов победителям гонок чемпионата России

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала ТАСС, как возникла идея вручать крабов победителям чемпионата страны, который проходит в Южно-Сахалинске.

Она призналась, что автором необычной идеи был трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Оказалось, что спортсмен затронул эту тему до начала чемпионата на встрече с губернатором региона.

«Губернатор сказал, что крабов будут дарить, слово свое сдержал. Всем спортсменам надо сказать спасибо Саше Большунову за то, что они кушают крабов», — сказала Вяльбе.

Глава ФЛГР отметила, что и сама попробовала крабов, но ей, в отличие от чемпионов, пришлось их покупать.

Чемпионат России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске стартовал 25 февраля и завершится 8 марта. Александр Большунов уже дважды получал крабов — он выиграл разделку на 10 км и спринт свободным стилем.