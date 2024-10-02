Вяльбе обвинила Федеральный верховный суд Швейцарии в коррумпированности

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выразила мнение о том, что Федеральный верховный суд Швейцарии отличается значительной коррумпированностью. Это заявление было сделано в связи с решением суда, отклонившим апелляцию фигуристки Камилы Валиевой, сообщило РИА Новости.

На днях Федеральный верховный суд Швейцарии отказал в удовлетворении апелляции по поводу решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который ранее дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Также суд аннулировал ее достижения начиная с 25 декабря 2021 года.

После завершения расследования по делу о допинге Валиевой Международный союз конькобежцев (ISU) перераспределил медали командного турнира Олимпийских игр 2022 года.

Золото досталось сборной США, серебро — команде Японии, а бронзу получили российские спортсмены.

Ранее сообщалось, что WADA утратило более 900 положительных результатов допинг-тестирования.