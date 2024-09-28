WADA утратило более 900 положительных результатов допинг-тестирования

Перед Олимпийскими играми в Париже Всемирное антидопинговое агентство (WADA) планировало провести тщательную проверку всех атлетов. Однако вместо этого агентство утратило более 900 положительных результатов допинг-тестирования, как сообщил The New York Times.

Проблема возникла из-за неисправностей в базе данных, что привело к путанице в более чем 2000 случаях.

Из-за этого WADA оказалось в неведении относительно того, какие ситуации требуют внимания, а какие нет.

Восстановление утерянных данных было затруднено тем, что информация о некоторых тестах была скрыта от атлетов, общественности и сотрудников организации.

Эта ситуация могла бы дать возможность «нечистым» спортсменам участвовать в Играх.

Согласно информации из презентации WADA, этого удалось избежать благодаря данным из других источников.

Тем не менее, анонимный информатор утверждает, что на момент начала Олимпиады вопрос с многими допинг-тестами оставался нерешенным.

Ранее сообщалось, что Лакерник опроверг слухи о том, что российские юниоры примут участие в международных турнирах.