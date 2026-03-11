Владелец «Акрона» одернул разговорившегося Дзюбу

Владелец футбольного клуба «Акрон» Павел Морозов в разговоре с Odds.ru высказался о медийной активности капитана команды Артема Дзюбы. Накануне нападающий раздал интервью ТАСС и «Чемпионату», в которых, в том числе, порассуждал о будущем «Акрона».

Дзюба предположил, что «Акрон» может быть расформирован, если не сохранит прописку в РПЛ.

«Сейчас не время рассуждать о возвращении в «Спартак», высказывать какие-то дестабилизирующие мысли о прекращении существования клуба, которые ни на чем не основаны. Время собраться и набирать очки вместе с командой, капитаном которой он является», — сказал Морозов.

В понедельник, 9 марта, «Акрон» в драматично складывавшемся матче уступил московскому «Спартаку» со счетом 3:4. До этого тольяттинская команда в первой после рестарта РПЛ игре уступила «Оренбургу» (0:2). После 20 туров «Акрон» занимает 11-е место в турнирной таблице с 21 очком. В 21-м туре волжане примут находящийся в отличной форме «Ахмат».

37-летний Артем Дзюба заявил, что собирался завершить карьеру по окончании нынешнего сезона, но здоровье позволяет ему «еще годик подвигаться».