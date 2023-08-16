Владимир Пресняков и MIA BOYKA выступят на Дне города в Электростали
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Электросталь]
Жителей Электростали ожидает насыщенная программа в День города, который отмечается второго сентября. В этом году населенному пункту исполняется 85 лет.
Главным подарком для жителей станет выступление известных артистов на центральной сцене. Так, в восемь часов вечера выступит популярная певица MIA BOYKA. Через час – в девять вечера – состоится выступление легендарного певца и композитора, исполнителя хита «Стюардесса по имени Жанна» Владимира Преснякова.
«Не пропустите это грандиозное событие и приходите! Будет ярко, мощно, зажигательно и динамично!» - говорится в сообщении администрации муниципалитета.