Владимир Пресняков и MIA BOYKA выступят на Дне города в Электростали

Жителей Электростали ожидает насыщенная программа в День города, который отмечается второго сентября. В этом году населенному пункту исполняется 85 лет.

Главным подарком для жителей станет выступление известных артистов на центральной сцене. Так, в восемь часов вечера выступит популярная певица MIA BOYKA. Через час – в девять вечера – состоится выступление легендарного певца и композитора, исполнителя хита «Стюардесса по имени Жанна» Владимира Преснякова.