Власти Армении выделят шесть миллионов долларов на организацию концерта Snoop Dogg

Концерт знаменитого музыканта должен состояться 23 сентября на стадионе «Раздан» в столице Армении.

Организаторы концерта рассчитывают, что шоу посетят до 25 тысяч человек. При этом на концерте будут установлены возрастные ограничения 18+.

В документе правительства подчеркивается, что выбор исполнителя обусловлен не только его популярностью, но и новой уникальной программой.