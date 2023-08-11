Власти Армении выделят шесть миллионов долларов на организацию концерта Snoop Dogg
Фото: [IMAGO/Gonzales Photo]
Кабмин Армении принял решение выделить 2,318 млрд драмов (более $6 млн) для организации концерта рэпера Snoop Dogg, передает корреспондент РИА Новости.
Концерт знаменитого музыканта должен состояться 23 сентября на стадионе «Раздан» в столице Армении.
Организаторы концерта рассчитывают, что шоу посетят до 25 тысяч человек. При этом на концерте будут установлены возрастные ограничения 18+.
В документе правительства подчеркивается, что выбор исполнителя обусловлен не только его популярностью, но и новой уникальной программой.