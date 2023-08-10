Власти Кувейта запретили показ фильма «Барби»
Фото: [Актеры Райан Гослинг, Марго Робби и Америка Феррера на мероприятии в рамках промо-тура фильма «Барби» в Мексике/Zuma\TASS]
Власти Кувейта запретили показ комедии «Барби» и фильма ужасов «Поговори со мной» из-за несоответствия традиционным ценностям, сообщает информационное агентство CUNA.
Как отметил заместитель министра информации и культуры Кувейта Лафи ас-Субеи, до запрета кувейтские власти обращались к создателям картины с просьбой удалить сцены, которые в Кувейте считаются неприличными.
Ранее по таким же мотивам фильм «Барби» был запрещен в Ливане. Показ картины в арабских странах откладывался несколько раз, но все-таки более либеральные Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн покажут «Барби» с 10 августа.
В России и Белоруссии официального показа «Барби» не будет.
По данным The New York Times, комедия с Марго Робби и Райаном Гослингом собрала в прокате $1 млрд быстрее, чем другие картины кинокомпании Warner Bros.