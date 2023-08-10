Власти Кувейта запретили показ фильма «Барби»

Фото: [ Актеры Райан Гослинг, Марго Робби и Америка Феррера на мероприятии в рамках промо-тура фильма «Барби» в Мексике/Zuma\TASS ]

Как отметил заместитель министра информации и культуры Кувейта Лафи ас-Субеи, до запрета кувейтские власти обращались к создателям картины с просьбой удалить сцены, которые в Кувейте считаются неприличными.

Ранее по таким же мотивам фильм «Барби» был запрещен в Ливане. Показ картины в арабских странах откладывался несколько раз, но все-таки более либеральные Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн покажут «Барби» с 10 августа.

В России и Белоруссии официального показа «Барби» не будет.

По данным The New York Times, комедия с Марго Робби и Райаном Гослингом собрала в прокате $1 млрд быстрее, чем другие картины кинокомпании Warner Bros.