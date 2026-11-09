Победителей конкурса «Молодой правозащитник Московской области» определили в Подмосковье
В Подмосковье подвели итоги конкурса «Молодой правозащитник Московской области»
Фото: [пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области]
В Подмосковье подвели итоги конкурса «Молодой правозащитник Московской области». О результатах рассказала уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.
«Для меня особенно значимо, что наши участники находят время для безвозмездной помощи, берут на себя ответственность за решение чужих проблем и доводят начатое до результата. Именно такие поступки придают правозащитной работе ее главный смысл», — сказала она.
Победу одержала депутат Совета депутатов Шатуры Евгения Чиркунова. Результаты ее работы — восстановление процедуры переселения жителей аварийного дома в Рошале, разработка «Правового экзамена».
Второе место разделили председатель Совета молодых адвокатов Адвокатской палаты Подмосковья Юлия Мухина и зампред Совета молодых адвокатов региона Макка Салигова.
Третье место занял зампред Совета молодых адвокатов Подмосковья Антон Пивоваров. Кроме того, благодарность омбудсмена региона за участие в конкурсе и активную просветительскую деятельность получил 16-летний студент Георгий Терехов. Он проводит для школьников правовые турниры и деловые игры, а также участвует в благотворительных акциях.
В Подмосковье реализуется нацпроект «Молодежь и дети».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл Форум волонтеров Подмосковья и вручил отличившимся добровольцам награды.