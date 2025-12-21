Влюбленный Лепс установил рекордный ценник на новогодние выступления

Фото: [ Звезды российской эстрады Олег Газманов, Григорий Лепс и Денис Майданов выступили для военнослужащих и членов их семей/Медиасток.рф ]

Исполнитель Григорий Лепс установил новый ценовой рекорд на рынке новогодних корпоративов, подняв свой гонорар за частное выступление до 9–15 миллионов рублей, узнал KP.RU .

Такой рост, по данным инсайдеров, напрямую связан с масштабным событием в жизни 63-летнего артиста — свадьбой с 19-летней Авророй, которую пара может провести с размахом, пригласив до 500 гостей и рассматривая в качестве площадки даже Красную площадь. Однако информация о торжестве пока неоднозначная, так как пара «тянет» и в звездных масс-медиа есть слухи о срыве планов.

Тем не менее, если источники КП правы, то фактически декабрьские гастроли для Лепса превратились в интенсивный финансовый марафон по обеспечению «свадьбы века», объясняя астрономические расценки на его выступления.

Несмотря на значительное повышение стоимости, график певца на декабрь заполнен практически полностью — спрос на звезду первой величины в корпоративном сезоне остается ажиотажным. Райдер артиста, включающий перелеты бизнес-классом или аренду частных самолетов, лишь подтверждает его премиальный статус. Лепс — не единственная звезда на этом празднике жизни: в топе самых востребованных артистов для новогодних вечеринок также значатся Полина Гагарина, Баста и Татьяна Буланова, чьи гонорары также существенно выросли в преддверии праздников, хотя и не достигают планки, установленной Лепсом.

