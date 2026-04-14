Онлайн-торговля в РФ: эксперт пояснил, почему каждый покупатель с VPN под ударом

Российский рынок онлайн-торговли оказался на пороге серьезного падения трафика. Причина не в сбоях поставок или санкциях, а в тотальной блокировке пользователей с включенным VPN. Об этом в интервью Hi-Tech Mail предупредил Артем Соколов, глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), куда входят все гиганты вроде Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркета», Avito, DNS, Lamoda и «М.Видео».

По его словам, проблема в том, что крупные игроки уже начали действовать на опережение: они добровольно встроили уведомления для клиентов о возможных сбоях при включенном VPN. Формально это нужно, чтобы соответствовать российскому законодательству, — сервисы таким образом снимают с себя риски. Но реально это работает как фильтр: человек с активным обходом блокировок либо получает ошибку, либо его обслуживают с ограничениями.

Эксперт пояснил, почему это катастрофа для продавцов. Потому что удар по трафику и так был ощутимым: многие цифровые сервисы до сих пор не попали в «белые списки» и просто не функционируют при выключенном мобильном интернете. Теперь же под удар попадают все, кто привык пользоваться VPN для повседневного серфинга, — они автоматически превращаются в неудобных или вовсе недоступных покупателей. В АКИТ прямо называют это серьезным барьером между магазином и клиентом.

По его мнению, самое тревожное даже не текущие потери, а логика происходящего. Раньше маркетплейсы бились за абсолютное удобство: купить товар можно было с любого устройства, из любой сети, любым способом доступа. Теперь этот принцип ломается волевым решением, без реального диалога с бизнесом. Итог — компании экстренно перестраивают свои IT-архитектуры под выборочную работу с пользователями, а покупатели теряют главное — предсказуемость и доступность привычных сервисов. Таким образом, любые изменения в этой сфере должны рождаться только в диалоге, иначе потери понесут все — и магазины, и их клиенты, и в конечном счете сам рынок.

Ранее в Минцифры России заявили, что российские компании обязаны внедрить блокировку VPN до 15 апреля.