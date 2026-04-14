Паводок в Рязанской области: спад есть, но Касимов топит

Весеннее половодье в Рязанской области наконец пошло на спад, но говорить о победе над водой пока рано — картина очень неровная. В большинстве рек уровень снижается, затопленных участков становится меньше, и тем неожиданнее выглядит локальный аппендицит паводка в районе Касимова. Там Ока продолжает упрямо расти — плюс 14 сантиметров за сутки, и это при том, что областной центр уже вздохнул с облегчением. Об этом сообщает издание 7info.

В самой Рязани за день вода ушла на 14 сантиметров, остановившись на отметке 488 сантиметров выше нуля гидропоста. В селе Старая Рязань спад скромнее — девять сантиметров, но тоже вниз. А вот на реке Верде у Скопина вода потихоньку прибывает, добавляя по три сантиметра. При этом на Мокше в Кадоме — минус три сантиметра, а река Проня у Быково показала рекордный спад в 19 сантиметров. Такая разнобой объясняется просто: где-то пик уже пройден, где-то волна только докатывается.

Самый тревожный узел — Касимов: 564 сантиметра и уверенный рост. Именно здесь вода держит шесть низководных мостов, восемь участков дорог и продолжает удерживать в изоляции восемь населенных пунктов. Людей отрезало от большой земли, но эвакуация не требуется — снабжение налажено через шесть лодочных переправ. За сутки освободились восемь приусадебных участков в Рязани, но всего под водой их все еще остается 206.

Ранее сообщалось, что спасатели помогли госпитализировать жительницу села в Луховицах, отрезанного паводком.