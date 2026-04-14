Отмена НДС: в Госдуме раскрыли, как одна пекарня запустила изменения для всех

Власти решили пойти на необычный шаг: отменить НДС для части предприятий общепита. Поводом стала история конкретной пекарни «Машенька», чей владелец лично обратился к президенту. В Госдуме законопроект уже приняли, и теперь важно понять, кто именно окажется в плюсе. Речь идет не о штучных историях. В одной только Москве таких заведений — около тысячи, а по всей стране их действительно огромное количество, уточнил глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

По его словам, тем не менее есть важный нюанс: послабление временное, рассчитанное до конца года. Однако при рассмотрении трехлетнего бюджета вопрос снова поднимут, и сам Аксаков настаивает на продлении аж до 2030 года.

Депутат отметил, что формальная причина — внешнее давление на экономику и желание дать малому бизнесу спокойно работать, не думая о лишних платежах. Но настоящая драма глубже: многие владельцы уже подумывали сворачиваться. А отмена НДС приходит как раз к весенне-летнему сезону, когда люди массово выходят гулять и хотят перекусить на улице. Предприятиям дали шанс заработать именно в этот момент. Однако проблема, которую пытаются решить, гораздо системнее. С 1 января 2026 года порог освобождения от НДС снизился до 20 млн рублей, в 2027-м упадет до 15 млн, а с 2028-го — до 10 млн. Малый бизнес оказался в ловушке: чем дальше, тем больше налогового пресса. И уже сейчас многие заведения просят клиентов платить наличкой, чтобы не «светить» доход. Это прямой путь в тень.

По его мнению, с одной стороны, экстренная отмена НДС — живая и своевременная реакция на сигналы с мест, уникальный кейс, когда обращение владельца одной пекарни запустило изменения для тысяч, а с другой — это лишь временное обезболивающее, а не лечение. Власти признают: нужен постоянный мониторинг и новые меры, иначе мелкий общепит продолжит уходить в серую зону, а вслед за этим последует и закрытие. Ключевой вывод: государство поняло угрозу и попыталось ее снять, но окончательного решения пока нет — его будут дособирать буквально на ходу, глядя на живую статистику поступлений.

Ранее сообщалось, что пекарне в Люберцах помогли «выжить» в новых реалиях после встречи с Путиным.