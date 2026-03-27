Внучка Дональда Трампа Кай поддержала Арину Соболенко на турнире в Майами
RZNonline.ru: внучка Трампа сделала фото с белорусской теннисисткой Соболенко
Фото: [соцсети]
В Майами продолжается престижный турнир Женской теннисной ассоциации категории WTA 1000. В центре внимания оказалась не только игра, но и необычные гости на трибунах, пишет интернет-портал RZNonline.ru.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко встретилась с Кай Трамп — 18-летней внучкой президента США Дональда Трампа. Девушка поделилась в социальных сетях фотографией с победительницей матча, написав, что получила огромное удовольствие от просмотра и надеется повторить эти эмоции в субботу.
Соболенко в этом поединке одержала победу над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. На матче также присутствовал бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо. Следующей соперницей белорусской теннисистки станет американка Коко Гауфф.
Кай Трамп — дочь Дональда Трампа-младшего и Ванессы Хейдон. Девушка активно ведет блог и занимается гольфом.
Ранее российская теннисистка Мирра Андреева назвала четырех любимых спортсменов