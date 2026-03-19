Мирра Андреева назвала четырех любимых спортсменов не из мира тенниса

Десятая ракетка мира Мирра Андреева в интервью пресс-службе WTA рассказала о своих спортивных предпочтениях за пределами теннисного корта.

Российская теннисистка назвала четырех любимых атлетов из других видов спорта.

«Мне очень нравится Коби Брайант — настоящий символ. Сейчас я также увлекаюсь «Формулой-1». Мой фитнес-тренер — большой фанат Макса Ферстаппена, и мне тоже нравится его стиль вождения. Льюис Хэмилтон — тоже отличный гонщик. А еще Леброн Джеймс», — сказала Мирра Андреева.

Таким образом, в ее топ-список попали два баскетболиста и два автогонщика.

18-летняя Мирра Андреева за свою карьеру выиграла четыре титула WTA и заработала более $8 млн призовых.

