Во ФСИН объяснили действия с электронным браслетом Гуфа

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Московской области прокомментировали ситуацию с электронным браслетом рэпера Гуфа (Алексея Долматова).

Как передает РБК со ссылкой на ведомство, информация о том, что Гуф перегрыз провода, не соответствует действительности.

Ранее о такой инцидента сообщил Telegram-канал Mash. По информации источника, это произошло на фоне ломки Гуфа, которую рэпер испытал в рехабе.

В ведомстве объяснили, что сотрудники ФСИН проводили плановую замену зарядного блока в устройстве, отслеживающем местоположение исполнителя. Таким образом, все слухи о предполагаемом инциденте опровергнуты.

Гуф на данный момент находится под следствием. Против него возбуждено уголовное дело по статье о грабеже, совершенном группой лиц с применением насилия. По ней артисту грозит срок лишения свободы до семи лет.

Рэпера задержали 23 октября после инцидента в подмосковной Апрелевке, где он нанес несколько ударов сотруднику полиции во время отдыха в бане.

Для реабилитации Гуф направили в клинику «Свобода» в Москве, где он проходит медицинскую и социальную реабилитацию. Также на ногу рэпера сотрудники полиции надели специальный браслет.

Ранее адвокат Сергей Жорин опроверг информацию о том, что Гуф страдает от галлюцинаций.