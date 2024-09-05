Военно-патриотические межрегиональные Скобелевские сборы пройдут в Раменском округе

VI военно-патриотические межрегиональные Скобелевские сборы среди военно-спортивных и военно-патриотических клубов, кадетских корпусов, юнармейских отрядов и патриотических объединений образовательных учреждений пройдут в подмосковном Раменском. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Ожидается, что соревнования будут проходить в двух возрастных лигах: старшей 14-17 лет и младшей 10-13 лет. Каждая команда будет состоять из пяти участников и одного руководителя. Ожидаются команды не только из Раменского округа, но и из Переславля-Залесского, Коврова, Тулы и Иваново.

«Сборы проводятся традиционно с целью духовно-нравственного воспитания и физического развития молодежи, восстановления неразрывной живой связи современной молодежи с православными традициями русского воинства и готовности к защите Отечества и службе в Вооруженных силах России», — отмечает один из организаторов, руководитель объединения «Суворовско-Ушаковских сборов», ветеран боевых действий Николай Юдин.

Он добавил, что Сборы дают возможность молодым людям усовершенствовать свои знания и навыки по военно-прикладным дисциплинам, развивают крепость духа, смекалку, умения преодолевать трудности, прививают навыки командной работы, ответственность и взаимовыручку и пропагандируют здоровый образ жизни.