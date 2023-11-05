Военно-патриотические соревнования «Тропа разведчика» прошли в подмосковном Серпухове

В День военной разведки на берегу озера Долгое в поселке Большевик городского округа Серпухов состоялись военно-патриотические соревнования «Тропа разведчика». Отмечается, что в мероприятии принял участие глава городского округа Сергей Никитенко.

Так, в этом году знаковое событие было посвящено памяти инструктора клуба «Маргеловец», участника СВО, младшего лейтенанта Владимира Алексеева. Он отдал свою жизнь в борьбе с неонацизмом в зоне специальной военной операции.

Подобные испытания проводятся в округе уже не первый год, а за семь лет география участников постоянно расширяется. В этом году более тридцати пяти команд военно-патриотических клубов Москвы и Московской области, в условиях максимально приближенных к боевым, преодолевали дистанцию более чем в три километра.