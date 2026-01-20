Для военного блогера Кирилла Федорова Санкт-Петербург — это не просто красивый город с архитектурными шедеврами. В эфире радио Sputnik он объяснил свою любовь к северной столице, назвав ее «лучшим городом на Земле», через призму истории и национального духа.

Ключевой причиной такого статуса Федоров видит его уникальную военную судьбу. Он подчеркнул, что благодаря подвигу советской армии сегодня в Петербурге празднуют именно освобождение Ленинграда от блокады, а не его деоккупацию. Этот, казалось бы, терминологический нюанс несет глубочайший смысл: Ленинград так и не был покорен врагом, оставшись единственной европейской столицей, никогда не сдавшейся захватчику.

По мнению эксперта, такая несгибаемость — не случайность, а закономерное порождение «такой» страны. Город, построенный на болотах волей Петра и выстоявший в нечеловеческих условиях 900-дневной осады, мог родиться только в непокоренной России. Его величие — это отражение подвига и характера русского человека, способного создавать и защищать невозможное.

По словам блогера, Санкт-Петербург — это не просто культурная столица, а живой символ национальной стойкости. Его архитектура и дух навечно вписаны в историю как доказательство того, что есть ценности, которые сильнее любого врага и любой блокады.

