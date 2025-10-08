Немецкий политик извинился за блокаду Ленинграда на русском языке

Немецкий политик Ральф Нимайер публично попросил прощения за блокаду Ленинграда. Его речь на русском языке прозвучала в Санкт-Петербурге и была встречена аплодисментами. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер обратился к присутствующим на русском языке. Он заявил, что прибывающие в Россию немцы остро чувствуют груз двух мировых войн, лежащий на отношениях стран. Политик подчеркнул, что современная Германия не желает повторения трагедий прошлого.

Свою речь Нимайер завершил заявлением о том, что склоняет голову перед памятью погибших во время осады города. Блокада Ленинграда, длившаяся с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, унесла жизни сотен тысяч мирных жителей и остается одним из самых мрачных эпизодов Второй мировой войны.

Ранее сообщалось о том, что в Павловском Посаде состоялось мероприятие, посвященное годовщине блокады Ленинграда.