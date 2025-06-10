Вокалисту Little Big Прусикину заблокировали счета в России

Согласно информации налоговых органов, на его счетах зафиксировано отрицательное сальдо в размере 51 859 руб., что стало причиной для приостановки операций по его счетам.

В августе 2024 года счета Прусикина были также заблокированы — тогда причиной стала непредставленная налоговая декларация в установленный срок. Сейчас взыскание задолженности связано с претензиями налоговой службы по финансовым обязательствам.

Министерство юстиции РФ признало Прусикина иностранным агентом в январе 2023 года. В числе причин принятия этого решения в отношении артиста стала поддержка со стороны иностранных источников. Помимо этого, певец распространял недостоверную информацию о государственных органах власти РФ.

В настоящее время музыкант проживает за рубежом, а именно, в США.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.