Вокалисты из Подмосковья могут принять участие в конкурсе «Звезда»
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ОАО «ТРК ВС РФ „ЗВЕЗДА“» при поддержке Минобороны РФ приступает к организации 11 сезона Международного вокального конкурса «Звезда-2026».
«Звезда» — первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие представители всех регионов России, стран БРИКС и СНГ. На площадке конкурса собираются самые талантливые и яркие исполнители.
Цель проекта «Звезда» — найти и показать миру самых талантливых и ярких вокалистов из разных частей нашей страны и вместе с тем отразить всю красоту и многообразие разных ее уголков.
Онлайн-кастинг продлится до 14 июля 2025 года. Подробная информация об условиях участия представлена на сайте телеканала и в группе конкурса во «ВКонтакте».