Вокалисты Красноармейска с триумфом выступили на областном патриотическом фестивале

В Сергиево-Посадском городском округе завершился XXI областной православный фестиваль-конкурс «Сердце России», приуроченный к 80-летию Великой Победы. В течение двух дней, 19 и 20 июля, Дом культуры «Юность» был центром притяжения для талантливых исполнителей, прошедших предварительный отбор.

Мероприятие, организованное совместно администрацией округа и благочинием Сергиево-Посадского церковного округа при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области, собрало представителей разных регионов. Среди них были и вокалисты городского Дома культуры Красноармейска.

Прежде чем представить свои номера на очном этапе, участники прошли строгий дистанционный отбор.

По итогам честной и конкурентной борьбы экспертное жюри определило лучших: Артем Маркевич занял первое место в номинации «Сольное исполнение», народный вокальный ансамбль эстрадной музыки «Час Пик» занял почетное второе место, а дуэт Назара Ткача и Любови Балашовой стал третьим.

Завершением фестиваля стал торжественный гала-концерт лауреатов, состоявшийся 20 июля во Дворце культуры «Юность». Кроме того, выступления артистов радовали зрителей на центральной сцене парка «Скитские пруды» и на площадке, посвященной духовному пути «Дорога к храму». Участникам конкурса также была предоставлена возможность познакомиться с историей и духовным наследием Троице-Сергиевой лавры во время экскурсии.

Администрация округа Пушкинский направила теплые поздравления народному вокальному ансамблю эстрадной музыки «Час Пик» и его талантливому руководителю Людмиле Пизаевой по случаю их выдающихся достижений.