Вокзал в подмосковной Кубинке включен в реестр памятников истории и культуры

Главное управление культурного наследия Московской области утвердило статус вокзала в Кубинке (Одинцовский городской округ) в качестве памятника истории и культуры.

Здание вокзала было построено в 1912 году к 100-летию Бородинского сражения. Некоторые детали сохранили старую отделку здания. Специалисты определили границы охраняемой территории, режим использования. Здесь, в частности, запрещено строительство, не связанное с восстановлением старинных построек. Запрещено высаживать и вырубать деревья, нарушать исторический облик вокзала.