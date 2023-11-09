Волейболистки из городского округа Кашира победили на турнире

Женская команда из городского округа Кашира заняла первое место в Открытом турнире по волейболу.

Игры, объединившие спортсменок из четырех городов, проходили в подмосковном Ступино 4 ноября. Дата выбрана неслучайно – первенство было посвящено празднованию Дня народного Единства.

Помимо команды из городского округа Кашира с соответствующим названием – «Кашира» на турнире выступили еще три команды. Среди них - подмосковные «Ступино», «Озеры», а также команда «Спутник» из города Донской в Тульской области.

Соперницы были серьезными. Но, несмотря на высокую конкуренцию, каширянки оказались сильнее. Напомним, с волейболистками городского округа Кашира постоянно работает тренер Ирина Соколова. Тренировки для них проводятся во Дворце спорта «Юбилейный» МАУ «Спортклуб «Кашира» имени Н.П. Елисеева».