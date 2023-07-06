Волейболистки из городского округа Щелково прорвались в полуфинал Кубка Губернатора
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Щелково]
У женской любительской волейбольной команды из городского округа Щелково – славная история. Основной костяк команды составляют спортсменки команды «Литвиново». Девушки тренируются на УСК «Подмосковье».
Собрал эту команду замечательный тренер, большой энтузиаст волейбола Сергей Ананьин. Сергей Иванович тренировал в нашем округе школьные спортивные команды и занимался подготовкой любительской команды.
К большому сожалению, осенью минувшего года Сергей Ананьин ушел из жизни. Это стало большой потерей для юных и взрослых спортсменов округа. В память о своем тренере волейболистки продолжают заниматься, совершенствовать мастерство и участвовать в соревнованиях.
В полуфинале наши девушки сойдутся с командами из Егорьевска, Подольска, Дмитрова и Истры. Игры состоятся 30 июля в Раменском.
Напомним, финал Кубка Губернатора по волейболу среди любительских команд для крупных округов пройдет в августе–сентябре 2023 года. Место проведения пока уточняется.
«Мы уделяем большое внимание физической культуре. Прививаем ее детям с юных лет и модернизируем спортивные объекты по всему округу», — рассказал Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.
Глава муниципалитета также отметил, что Кубок Губернатора — замечательная возможность для спортсменов-любителей проявить себя.
«Желаю победы всем щелковским командам!» – сказал Андрей Булгаков.