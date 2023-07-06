Волейболистки из городского округа Щелково прорвались в полуфинал Кубка Губернатора

У женской любительской волейбольной команды из городского округа Щелково – славная история. Основной костяк команды составляют спортсменки команды «Литвиново». Девушки тренируются на УСК «Подмосковье».

Собрал эту команду замечательный тренер, большой энтузиаст волейбола Сергей Ананьин. Сергей Иванович тренировал в нашем округе школьные спортивные команды и занимался подготовкой любительской команды.

К большому сожалению, осенью минувшего года Сергей Ананьин ушел из жизни. Это стало большой потерей для юных и взрослых спортсменов округа. В память о своем тренере волейболистки продолжают заниматься, совершенствовать мастерство и участвовать в соревнованиях.

В полуфинале наши девушки сойдутся с командами из Егорьевска, Подольска, Дмитрова и Истры. Игры состоятся 30 июля в Раменском.

Напомним, финал Кубка Губернатора по волейболу среди любительских команд для крупных округов пройдет в августе–сентябре 2023 года. Место проведения пока уточняется.

«Мы уделяем большое внимание физической культуре. Прививаем ее детям с юных лет и модернизируем спортивные объекты по всему округу», — рассказал Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Глава муниципалитета также отметил, что Кубок Губернатора — замечательная возможность для спортсменов-любителей проявить себя.