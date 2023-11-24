Волейболистки из Коломны вышли в финал Первенства Московской области

В Подмосковье стартовало Первенство региона по волейболу. Игры отборочного тура среди девушек 2007-2008 годов рождения прошли в Звенигороде. За право прорваться в финал состязаний боролись шесть сильнейших команд региона.

«Сборная девушек спортшколы № 1 успешно справилась с этой задачей. Обыграв соперниц из Королева, Химок, Павловского Посада и Раменского, наши волейболистки уступили лишь команде Подольска», - сообщили в Администрации городского округа Коломна.

По итогам тура команда из Коломны заняла второе место. В итоге у девушек - твёрдая путёвка в финал Первенства Московской области.

Напомним, главные, финальеые игры сезона пройдут в январе.

Напомним, спортшкола №1 не только обучает детей волейболу. Мастера своего дела также преподают бадминтон, волейбол, настольный теннис. Детей обучают искусству спортивной и художественной гимнастики, теннису.

У ребят есть все возможности заниматься разными видами спорта в комфортных условиях.